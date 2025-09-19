Währungen / MNTN
MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A
20.51 USD 0.43 (2.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNTN hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.10 bis zu einem Hoch von 20.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.10 20.64
Jahresspanne
18.25 32.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.08
- Eröffnung
- 20.13
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Tief
- 20.10
- Hoch
- 20.64
- Volumen
- 212
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- -2.33%
- Jahresänderung
- -2.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K