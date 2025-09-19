KurseKategorien
Währungen / MNTN
Zurück zum Aktien

MNTN: Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A

20.51 USD 0.43 (2.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNTN hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.10 bis zu einem Hoch von 20.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Everest Consolidator Acquisition Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
20.10 20.64
Jahresspanne
18.25 32.49
Vorheriger Schlusskurs
20.08
Eröffnung
20.13
Bid
20.51
Ask
20.81
Tief
20.10
Hoch
20.64
Volumen
212
Tagesänderung
2.14%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
-2.33%
Jahresänderung
-2.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K