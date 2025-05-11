Dövizler / MLEC
MLEC: Moolec Science SA
1.17 USD 0.02 (1.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLEC fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.08 ve Yüksek fiyatı olarak 1.26 aralığında işlem gördü.
Moolec Science SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Moolec Science secures US patent for pig protein-producing soybeans
- Moolec Science Announces Successful Closing of Business Combination, Expanding Across Life Sciences and Food-Tech
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Günlük aralık
1.08 1.26
Yıllık aralık
0.53 9.47
- Önceki kapanış
- 1.19
- Açılış
- 1.26
- Satış
- 1.17
- Alış
- 1.47
- Düşük
- 1.08
- Yüksek
- 1.26
- Hacim
- 90
- Günlük değişim
- -1.68%
- Aylık değişim
- -15.83%
- 6 aylık değişim
- 98.31%
- Yıllık değişim
- 32.95%
21 Eylül, Pazar