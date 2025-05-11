通貨 / MLEC
MLEC: Moolec Science SA
1.19 USD 0.01 (0.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLECの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり1.19の安値と1.27の高値で取引されました。
Moolec Science SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MLEC News
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Moolec Science secures US patent for pig protein-producing soybeans
- Moolec Science Announces Successful Closing of Business Combination, Expanding Across Life Sciences and Food-Tech
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
1日のレンジ
1.19 1.27
1年のレンジ
0.53 9.47
- 以前の終値
- 1.20
- 始値
- 1.23
- 買値
- 1.19
- 買値
- 1.49
- 安値
- 1.19
- 高値
- 1.27
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- -0.83%
- 1ヶ月の変化
- -14.39%
- 6ヶ月の変化
- 101.69%
- 1年の変化
- 35.23%
