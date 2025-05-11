Divisas / MLEC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MLEC: Moolec Science SA
1.20 USD 0.07 (5.51%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLEC de hoy ha cambiado un -5.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.20, mientras que el máximo ha alcanzado 1.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Moolec Science SA. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLEC News
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Moolec Science secures US patent for pig protein-producing soybeans
- Moolec Science Announces Successful Closing of Business Combination, Expanding Across Life Sciences and Food-Tech
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Rango diario
1.20 1.28
Rango anual
0.53 9.47
- Cierres anteriores
- 1.27
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.20
- High
- 1.28
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- -5.51%
- Cambio mensual
- -13.67%
- Cambio a 6 meses
- 103.39%
- Cambio anual
- 36.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B