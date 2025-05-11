Währungen / MLEC
MLEC: Moolec Science SA
1.18 USD 0.01 (0.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLEC hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.17 bis zu einem Hoch von 1.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moolec Science SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MLEC News
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Moolec Science secures US patent for pig protein-producing soybeans
- Moolec Science Announces Successful Closing of Business Combination, Expanding Across Life Sciences and Food-Tech
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Tagesspanne
1.17 1.26
Jahresspanne
0.53 9.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.19
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Tief
- 1.17
- Hoch
- 1.26
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- -15.11%
- 6-Monatsänderung
- 100.00%
- Jahresänderung
- 34.09%
