MLEC: Moolec Science SA

1.18 USD 0.01 (0.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLEC hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.17 bis zu einem Hoch von 1.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Moolec Science SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.17 1.26
Jahresspanne
0.53 9.47
Vorheriger Schlusskurs
1.19
Eröffnung
1.26
Bid
1.18
Ask
1.48
Tief
1.17
Hoch
1.26
Volumen
55
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
-15.11%
6-Monatsänderung
100.00%
Jahresänderung
34.09%
