MLEC: Moolec Science SA
1.27 USD 0.06 (4.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLEC за сегодня изменился на -4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.25, а максимальная — 1.31.
Следите за динамикой Moolec Science SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.25 1.31
Годовой диапазон
0.53 9.47
- Предыдущее закрытие
- 1.33
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.25
- High
- 1.31
- Объем
- 91
- Дневное изменение
- -4.51%
- Месячное изменение
- -8.63%
- 6-месячное изменение
- 115.25%
- Годовое изменение
- 44.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.