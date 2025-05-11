Valute / MLEC
MLEC: Moolec Science SA
1.17 USD 0.02 (1.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLEC ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.26.
Segui le dinamiche di Moolec Science SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MLEC News
- Moolec Science completes business combination and addresses debt restructuring concerns
- Moolec Science secures US patent for pig protein-producing soybeans
- Moolec Science Announces Successful Closing of Business Combination, Expanding Across Life Sciences and Food-Tech
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Intervallo Giornaliero
1.08 1.26
Intervallo Annuale
0.53 9.47
- Chiusura Precedente
- 1.19
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Minimo
- 1.08
- Massimo
- 1.26
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- -15.83%
- Variazione Semestrale
- 98.31%
- Variazione Annuale
- 32.95%
21 settembre, domenica