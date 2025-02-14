FiyatlarBölümler
MITQ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc

1.31 USD 0.05 (3.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MITQ fiyatı bugün 3.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.27 ve Yüksek fiyatı olarak 1.35 aralığında işlem gördü.

Moving iMage Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.27 1.35
Yıllık aralık
0.50 1.55
Önceki kapanış
1.26
Açılış
1.29
Satış
1.31
Alış
1.61
Düşük
1.27
Yüksek
1.35
Hacim
214
Günlük değişim
3.97%
Aylık değişim
72.37%
6 aylık değişim
104.69%
Yıllık değişim
133.93%
21 Eylül, Pazar