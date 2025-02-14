通貨 / MITQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc
1.26 USD 0.01 (0.80%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MITQの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり1.24の安値と1.32の高値で取引されました。
Moving iMage Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITQ News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Mastercard, Shell and Moving iMage
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Moving iMage Technologies Stock (MITQ) Surges 55% on a New Contract - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Moving iMage Technologies Q3 2025 shows reduced losses
- Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.24 1.32
1年のレンジ
0.50 1.55
- 以前の終値
- 1.25
- 始値
- 1.26
- 買値
- 1.26
- 買値
- 1.56
- 安値
- 1.24
- 高値
- 1.32
- 出来高
- 267
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- 65.79%
- 6ヶ月の変化
- 96.88%
- 1年の変化
- 125.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K