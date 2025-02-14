Valute / MITQ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc
1.31 USD 0.05 (3.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MITQ ha avuto una variazione del 3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.35.
Segui le dinamiche di Moving iMage Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITQ News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Mastercard, Shell and Moving iMage
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Moving iMage Technologies Stock (MITQ) Surges 55% on a New Contract - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Moving iMage Technologies Q3 2025 shows reduced losses
- Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.27 1.35
Intervallo Annuale
0.50 1.55
- Chiusura Precedente
- 1.26
- Apertura
- 1.29
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.27
- Massimo
- 1.35
- Volume
- 214
- Variazione giornaliera
- 3.97%
- Variazione Mensile
- 72.37%
- Variazione Semestrale
- 104.69%
- Variazione Annuale
- 133.93%
21 settembre, domenica