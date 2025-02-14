QuotazioniSezioni
Valute / MITQ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc

1.31 USD 0.05 (3.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MITQ ha avuto una variazione del 3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.35.

Segui le dinamiche di Moving iMage Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.27 1.35
Intervallo Annuale
0.50 1.55
Chiusura Precedente
1.26
Apertura
1.29
Bid
1.31
Ask
1.61
Minimo
1.27
Massimo
1.35
Volume
214
Variazione giornaliera
3.97%
Variazione Mensile
72.37%
Variazione Semestrale
104.69%
Variazione Annuale
133.93%
