Währungen / MITQ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc
1.32 USD 0.06 (4.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MITQ hat sich für heute um 4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.27 bis zu einem Hoch von 1.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moving iMage Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITQ News
Tagesspanne
1.27 1.35
Jahresspanne
0.50 1.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.26
- Eröffnung
- 1.29
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Tief
- 1.27
- Hoch
- 1.35
- Volumen
- 168
- Tagesänderung
- 4.76%
- Monatsänderung
- 73.68%
- 6-Monatsänderung
- 106.25%
- Jahresänderung
- 135.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K