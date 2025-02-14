Divisas / MITQ
MITQ: Moving iMage Technologies Inc
1.25 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MITQ de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.18, mientras que el máximo ha alcanzado 1.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Moving iMage Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MITQ News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Mastercard, Shell and Moving iMage
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Moving iMage Technologies Stock (MITQ) Surges 55% on a New Contract - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Moving iMage Technologies Q3 2025 shows reduced losses
- Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.18 1.29
Rango anual
0.50 1.55
- Cierres anteriores
- 1.25
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.18
- High
- 1.29
- Volumen
- 313
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 64.47%
- Cambio a 6 meses
- 95.31%
- Cambio anual
- 123.21%
