Валюты / MITQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MITQ: Moving iMage Technologies Inc
1.25 USD 0.05 (4.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MITQ за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.08, а максимальная — 1.25.
Следите за динамикой Moving iMage Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MITQ
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Mastercard, Shell and Moving iMage
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Moving iMage Technologies Stock (MITQ) Surges 55% on a New Contract - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Moving iMage Technologies Q3 2025 shows reduced losses
- Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.08 1.25
Годовой диапазон
0.50 1.55
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.08
- High
- 1.25
- Объем
- 324
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- 64.47%
- 6-месячное изменение
- 95.31%
- Годовое изменение
- 123.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.