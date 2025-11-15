MIAX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi 48.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.51 - 49.76 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 48.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1124 değerine ulaştı. MIAX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi şu anda 48.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 56.48% ve USD değerlerini izler. MIAX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MIAX hisse senedi nasıl alınır? MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisselerini şu anki 48.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 48.51 ve Ask 48.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1124 ve günlük değişim oranı 1.13% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MIAX fiyat hareketlerini takip edin.

MIAX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.63 - 51.37 ve mevcut fiyatı 48.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 48.51 veya Ask 48.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 10.22% ve 6 aylık değişim oranı 56.48% değerlerini karşılaştırır. MIAX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi yıllık olarak 51.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.63 - 51.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 48.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. performansını takip edin.

MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.63 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 48.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.63 - 51.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MIAX fiyat hareketlerini izleyin.