- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MIAX: MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
A taxa do MIAX para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.51 e o mais alto foi 49.76.
Veja a dinâmica do par de moedas MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MIAX hoje?
Hoje MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) está avaliado em 48.51. O instrumento é negociado dentro de 47.51 - 49.76, o fechamento de ontem foi 48.68, e o volume de negociação atingiu 1124. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MIAX em tempo real.
As ações de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. pagam dividendos?
Atualmente MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. está avaliado em 48.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 56.48% e USD. Monitore os movimentos de MIAX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MIAX?
Você pode comprar ações de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) pelo preço atual 48.51. Ordens geralmente são executadas perto de 48.51 ou 48.81, enquanto 1124 e 1.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MIAX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MIAX?
Investir em MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. envolve considerar a faixa anual 28.63 - 51.37 e o preço atual 48.51. Muitos comparam 10.22% e 56.48% antes de enviar ordens em 48.51 ou 48.81. Estude as mudanças diárias de preço de MIAX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
O maior preço de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) no último ano foi 51.37. As ações oscilaram bastante dentro de 28.63 - 51.37, e a comparação com 48.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
O menor preço de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) no ano foi 28.63. A comparação com o preço atual 48.51 e 28.63 - 51.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MIAX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MIAX?
No passado MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.68 e 56.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.68
- Open
- 47.97
- Bid
- 48.51
- Ask
- 48.81
- Low
- 47.51
- High
- 49.76
- Volume
- 1.124 K
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 10.22%
- Mudança de 6 meses
- 56.48%
- Mudança anual
- 56.48%