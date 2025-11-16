- 概要
MIAX: MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
MIAXの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり47.51の安値と49.76の高値で取引されました。
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MIAX株の現在の価格は？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の株価は本日48.51です。47.51 - 49.76内で取引され、前日の終値は48.68、取引量は1124に達しました。MIAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の株は配当を出しますか？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の現在の価格は48.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.48%やUSDにも注目します。MIAXの動きはライブチャートで確認できます。
MIAX株を買う方法は？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の株は現在48.51で購入可能です。注文は通常48.51または48.81付近で行われ、1124や1.13%が市場の動きを示します。MIAXの最新情報はライブチャートで確認できます。
MIAX株に投資する方法は？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.への投資では、年間の値幅28.63 - 51.37と現在の48.51を考慮します。注文は多くの場合48.51や48.81で行われる前に、10.22%や56.48%と比較されます。MIAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の株の最高値は？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の過去1年の最高値は51.37でした。28.63 - 51.37内で株価は大きく変動し、48.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.の株の最低値は？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.(MIAX)の年間最安値は28.63でした。現在の48.51や28.63 - 51.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MIAXの動きはライブチャートで確認できます。
MIAXの株式分割はいつ行われましたか？
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.68、56.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.68
- 始値
- 47.97
- 買値
- 48.51
- 買値
- 48.81
- 安値
- 47.51
- 高値
- 49.76
- 出来高
- 1.124 K
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 10.22%
- 6ヶ月の変化
- 56.48%
- 1年の変化
- 56.48%