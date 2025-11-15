- Panoramica
MIAX: MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
Il tasso di cambio MIAX ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.51 e ad un massimo di 49.76.
Segui le dinamiche di MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MIAX oggi?
Oggi le azioni MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. sono prezzate a 48.51. Viene scambiato all'interno di 47.51 - 49.76, la chiusura di ieri è stata 48.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 1124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MIAX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. pagano dividendi?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. è attualmente valutato a 48.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 56.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MIAX.
Come acquistare azioni MIAX?
Puoi acquistare azioni MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. al prezzo attuale di 48.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.51 o 48.81, mentre 1124 e 1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MIAX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MIAX?
Investire in MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. implica considerare l'intervallo annuale 28.63 - 51.37 e il prezzo attuale 48.51. Molti confrontano 10.22% e 56.48% prima di effettuare ordini su 48.51 o 48.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MIAX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
Il prezzo massimo di MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. nell'ultimo anno è stato 51.37. All'interno di 28.63 - 51.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
Il prezzo più basso di MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) nel corso dell'anno è stato 28.63. Confrontandolo con gli attuali 48.51 e 28.63 - 51.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MIAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MIAX?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.68 e 56.48%.
- Chiusura Precedente
- 48.68
- Apertura
- 47.97
- Bid
- 48.51
- Ask
- 48.81
- Minimo
- 47.51
- Massimo
- 49.76
- Volume
- 1.124 K
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 10.22%
- Variazione Semestrale
- 56.48%
- Variazione Annuale
- 56.48%