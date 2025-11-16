- Aperçu
MIAX: MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
Le taux de change de MIAX a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.51 et à un maximum de 49.76.
Suivez la dynamique MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MIAX aujourd'hui ?
L'action MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. est cotée à 48.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 47.51 - 49.76, a clôturé hier à 48.68 et son volume d'échange a atteint 1124. Le graphique en temps réel du cours de MIAX présente ces mises à jour.
L'action MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. verse-t-elle des dividendes ?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. est actuellement valorisé à 48.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 56.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MIAX.
Comment acheter des actions MIAX ?
Vous pouvez acheter des actions MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. au cours actuel de 48.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.51 ou de 48.81, le 1124 et le 1.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MIAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MIAX ?
Investir dans MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.63 - 51.37 et le prix actuel 48.51. Beaucoup comparent 10.22% et 56.48% avant de passer des ordres à 48.51 ou 48.81. Consultez le graphique du cours de MIAX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. ?
Le cours le plus élevé de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. l'année dernière était 51.37. Au cours de 28.63 - 51.37, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. ?
Le cours le plus bas de MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) sur l'année a été 28.63. Sa comparaison avec 48.51 et 28.63 - 51.37 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MIAX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MIAX a-t-elle été divisée ?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.68 et 56.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.68
- Ouverture
- 47.97
- Bid
- 48.51
- Ask
- 48.81
- Plus Bas
- 47.51
- Plus Haut
- 49.76
- Volume
- 1.124 K
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- 10.22%
- Changement à 6 Mois
- 56.48%
- Changement Annuel
- 56.48%