MIAX: MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
Der Wechselkurs von MIAX hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.51 bis zu einem Hoch von 49.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MIAX heute?
Die Aktie von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) notiert heute bei 48.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 47.51 - 49.76 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.68 und das Handelsvolumen erreichte 1124. Das Live-Chart von MIAX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MIAX Dividenden?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. wird derzeit mit 48.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 56.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MIAX zu verfolgen.
Wie kaufe ich MIAX-Aktien?
Sie können Aktien von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) zum aktuellen Kurs von 48.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.51 oder 48.81 platziert, während 1124 und 1.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MIAX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MIAX-Aktien?
Bei einer Investition in MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. müssen die jährliche Spanne 28.63 - 51.37 und der aktuelle Kurs 48.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.22% und 56.48%, bevor sie Orders zu 48.51 oder 48.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MIAX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
Der höchste Kurs von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) im vergangenen Jahr lag bei 51.37. Innerhalb von 28.63 - 51.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.?
Der niedrigste Kurs von MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) im Laufe des Jahres betrug 28.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.51 und der Spanne 28.63 - 51.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MIAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MIAX statt?
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.68 und 56.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.68
- Eröffnung
- 47.97
- Bid
- 48.51
- Ask
- 48.81
- Tief
- 47.51
- Hoch
- 49.76
- Volumen
- 1.124 K
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 10.22%
- 6-Monatsänderung
- 56.48%
- Jahresänderung
- 56.48%