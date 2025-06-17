Dövizler / MFA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MFA: MFA Financial Inc
9.88 USD 0.16 (1.65%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MFA fiyatı bugün 1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.71 ve Yüksek fiyatı olarak 9.88 aralığında işlem gördü.
MFA Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFA haberleri
- RBC Capital, MFA Financial için 10 dolar hedef fiyatını korudu
- MFA Financial stock price target maintained at $10 by RBC Capital
- MFA Financial 0,36 dolar üç aylık temettü açıkladı
- MFA Financial declares $0.36 quarterly dividend
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial Stock: Why I'm Flipping Back To The 10% Yielding Series C Preferred Shares
- 9 High-Yield Shares Compared
- MFA Financial (MFA) Q2 EPS Drops 47%
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- Earnings call transcript: MFA Financial Q2 2025 misses EPS forecast
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- MFA Financial earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MFA Financial stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Netflix To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Boeing (NYSE:BA)
- MFA Financial stock price target lowered to $11 from $12 at JMP
- High Yields, Weird Prices
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- MFA Financial stock coverage initiated at Hold by Jones Trading
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Günlük aralık
9.71 9.88
Yıllık aralık
7.85 12.78
- Önceki kapanış
- 9.72
- Açılış
- 9.78
- Satış
- 9.88
- Alış
- 10.18
- Düşük
- 9.71
- Yüksek
- 9.88
- Hacim
- 2.231 K
- Günlük değişim
- 1.65%
- Aylık değişim
- -1.98%
- 6 aylık değişim
- -3.14%
- Yıllık değişim
- -22.33%
21 Eylül, Pazar