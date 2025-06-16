货币 / MFA
MFA: MFA Financial Inc
9.97 USD 0.01 (0.10%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MFA汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.88和高点9.99进行交易。
关注MFA Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFA新闻
- MFA Financial stock price target maintained at $10 by RBC Capital
- MFA Financial declares $0.36 quarterly dividend
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial Stock: Why I'm Flipping Back To The 10% Yielding Series C Preferred Shares
- 9 High-Yield Shares Compared
- MFA Financial (MFA) Q2 EPS Drops 47%
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- Earnings call transcript: MFA Financial Q2 2025 misses EPS forecast
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- MFA Financial earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MFA Financial stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Netflix To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Boeing (NYSE:BA)
- MFA Financial stock price target lowered to $11 from $12 at JMP
- High Yields, Weird Prices
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- MFA Financial stock coverage initiated at Hold by Jones Trading
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
日范围
9.88 9.99
年范围
7.85 12.78
- 前一天收盘价
- 9.96
- 开盘价
- 9.95
- 卖价
- 9.97
- 买价
- 10.27
- 最低价
- 9.88
- 最高价
- 9.99
- 交易量
- 739
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -1.09%
- 6个月变化
- -2.25%
- 年变化
- -21.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值