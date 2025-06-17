Валюты / MFA
MFA: MFA Financial Inc
9.96 USD 0.15 (1.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFA за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 10.14.
Следите за динамикой MFA Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MFA
- RBC Capital сохраняет целевую цену акций MFA Financial на уровне $10
- MFA Financial stock price target maintained at $10 by RBC Capital
- MFA Financial объявляет квартальные дивиденды в размере $0,36
- MFA Financial declares $0.36 quarterly dividend
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial Stock: Why I'm Flipping Back To The 10% Yielding Series C Preferred Shares
- 9 High-Yield Shares Compared
- MFA Financial (MFA) Q2 EPS Drops 47%
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- Earnings call transcript: MFA Financial Q2 2025 misses EPS forecast
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- MFA Financial earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MFA Financial stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Netflix To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Boeing (NYSE:BA)
- MFA Financial stock price target lowered to $11 from $12 at JMP
- High Yields, Weird Prices
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- MFA Financial stock coverage initiated at Hold by Jones Trading
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Дневной диапазон
9.93 10.14
Годовой диапазон
7.85 12.78
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.10
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.93
- High
- 10.14
- Объем
- 1.580 K
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- -2.35%
- Годовое изменение
- -21.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.