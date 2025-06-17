KurseKategorien
MFA: MFA Financial Inc

9.76 USD 0.04 (0.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MFA hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.71 bis zu einem Hoch von 9.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die MFA Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MFA News

Tagesspanne
9.71 9.78
Jahresspanne
7.85 12.78
Vorheriger Schlusskurs
9.72
Eröffnung
9.78
Bid
9.76
Ask
10.06
Tief
9.71
Hoch
9.78
Volumen
80
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-3.17%
6-Monatsänderung
-4.31%
Jahresänderung
-23.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K