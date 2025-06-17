Währungen / MFA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MFA: MFA Financial Inc
9.76 USD 0.04 (0.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFA hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.71 bis zu einem Hoch von 9.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die MFA Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFA News
- MFA Financial: RBC Capital hält an Kursziel von 10 US-Dollar fest
- MFA Financial stock price target maintained at $10 by RBC Capital
- MFA Financial kündigt Quartalsdividende von 0,36 US-Dollar an
- MFA Financial declares $0.36 quarterly dividend
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- MFA Financial Stock: Why I'm Flipping Back To The 10% Yielding Series C Preferred Shares
- 9 High-Yield Shares Compared
- MFA Financial (MFA) Q2 EPS Drops 47%
- MFA Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MFA)
- Earnings call transcript: MFA Financial Q2 2025 misses EPS forecast
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- MFA Financial earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- MFA Financial stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Netflix To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Boeing (NYSE:BA)
- MFA Financial stock price target lowered to $11 from $12 at JMP
- High Yields, Weird Prices
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
- MFA Financial stock coverage initiated at Hold by Jones Trading
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Tagesspanne
9.71 9.78
Jahresspanne
7.85 12.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.72
- Eröffnung
- 9.78
- Bid
- 9.76
- Ask
- 10.06
- Tief
- 9.71
- Hoch
- 9.78
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -3.17%
- 6-Monatsänderung
- -4.31%
- Jahresänderung
- -23.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K