MACI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Melar Acquisition Corp. I hisse senedi 10.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.61 - 10.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. MACI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Melar Acquisition Corp. I hisse senedi temettü ödüyor mu? Melar Acquisition Corp. I hisse senedi şu anda 10.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.26% ve USD değerlerini izler. MACI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MACI hisse senedi nasıl alınır? Melar Acquisition Corp. I hisselerini şu anki 10.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.61 ve Ask 10.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MACI fiyat hareketlerini takip edin.

MACI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Melar Acquisition Corp. I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.08 - 10.97 ve mevcut fiyatı 10.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.61 veya Ask 10.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.09% ve 6 aylık değişim oranı 0.95% değerlerini karşılaştırır. MACI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Melar Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Melar Acquisition Corp. I hisse senedi yıllık olarak 10.97 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.08 - 10.97). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Melar Acquisition Corp. I performansını takip edin.

Melar Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Melar Acquisition Corp. I (MACI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.08 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.08 - 10.97 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MACI fiyat hareketlerini izleyin.