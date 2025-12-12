- Обзор рынка
MACI: Melar Acquisition Corp. I
Курс MACI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.60, а максимальная — 10.61.
Следите за динамикой Melar Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MACI сегодня?
Melar Acquisition Corp. I (MACI) сегодня оценивается на уровне 10.61. Инструмент торгуется в пределах 10.60 - 10.61, вчерашнее закрытие составило 10.60, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MACI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Melar Acquisition Corp. I?
Melar Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.26% и USD. Отслеживайте движения MACI на графике в реальном времени.
Как купить акции MACI?
Вы можете купить акции Melar Acquisition Corp. I (MACI) по текущей цене 10.61. Ордера обычно размещаются около 10.61 или 10.91, тогда как 3 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MACI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MACI?
Инвестирование в Melar Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 10.08 - 10.97 и текущей цены 10.61. Многие сравнивают -0.09% и 0.95% перед размещением ордеров на 10.61 или 10.91. Изучайте ежедневные изменения цены MACI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Melar Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена Melar Acquisition Corp. I (MACI) за последний год составила 10.97. Акции заметно колебались в пределах 10.08 - 10.97, сравнение с 10.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Melar Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Melar Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена Melar Acquisition Corp. I (MACI) за год составила 10.08. Сравнение с текущими 10.61 и 10.08 - 10.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MACI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MACI?
В прошлом Melar Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.60 и 5.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.60
- Open
- 10.60
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Low
- 10.60
- High
- 10.61
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 0.95%
- Годовое изменение
- 5.26%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.