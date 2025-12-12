КотировкиРазделы
MACI: Melar Acquisition Corp. I

10.61 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MACI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.60, а максимальная — 10.61.

Следите за динамикой Melar Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MACI сегодня?

Melar Acquisition Corp. I (MACI) сегодня оценивается на уровне 10.61. Инструмент торгуется в пределах 10.60 - 10.61, вчерашнее закрытие составило 10.60, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MACI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Melar Acquisition Corp. I?

Melar Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.26% и USD. Отслеживайте движения MACI на графике в реальном времени.

Как купить акции MACI?

Вы можете купить акции Melar Acquisition Corp. I (MACI) по текущей цене 10.61. Ордера обычно размещаются около 10.61 или 10.91, тогда как 3 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MACI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MACI?

Инвестирование в Melar Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 10.08 - 10.97 и текущей цены 10.61. Многие сравнивают -0.09% и 0.95% перед размещением ордеров на 10.61 или 10.91. Изучайте ежедневные изменения цены MACI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Melar Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена Melar Acquisition Corp. I (MACI) за последний год составила 10.97. Акции заметно колебались в пределах 10.08 - 10.97, сравнение с 10.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Melar Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Melar Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена Melar Acquisition Corp. I (MACI) за год составила 10.08. Сравнение с текущими 10.61 и 10.08 - 10.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MACI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MACI?

В прошлом Melar Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.60 и 5.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.60 10.61
Годовой диапазон
10.08 10.97
Предыдущее закрытие
10.60
Open
10.60
Bid
10.61
Ask
10.91
Low
10.60
High
10.61
Объем
3
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
0.95%
Годовое изменение
5.26%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.