- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MACI: Melar Acquisition Corp. I
Der Wechselkurs von MACI hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.61 bis zu einem Hoch von 10.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Melar Acquisition Corp. I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MACI heute?
Die Aktie von Melar Acquisition Corp. I (MACI) notiert heute bei 10.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.61 - 10.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.60 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von MACI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MACI Dividenden?
Melar Acquisition Corp. I wird derzeit mit 10.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MACI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MACI-Aktien?
Sie können Aktien von Melar Acquisition Corp. I (MACI) zum aktuellen Kurs von 10.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.61 oder 10.91 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MACI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MACI-Aktien?
Bei einer Investition in Melar Acquisition Corp. I müssen die jährliche Spanne 10.08 - 10.97 und der aktuelle Kurs 10.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 0.95%, bevor sie Orders zu 10.61 oder 10.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MACI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Melar Acquisition Corp. I?
Der höchste Kurs von Melar Acquisition Corp. I (MACI) im vergangenen Jahr lag bei 10.97. Innerhalb von 10.08 - 10.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Melar Acquisition Corp. I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Melar Acquisition Corp. I?
Der niedrigste Kurs von Melar Acquisition Corp. I (MACI) im Laufe des Jahres betrug 10.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.61 und der Spanne 10.08 - 10.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MACI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MACI statt?
Melar Acquisition Corp. I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.60 und 5.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.60
- Eröffnung
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Tief
- 10.61
- Hoch
- 10.61
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 0.95%
- Jahresänderung
- 5.26%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh