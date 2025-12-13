报价部分
MACI: Melar Acquisition Corp. I

10.61 USD 0.01 (0.09%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MACI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点10.60和高点10.61进行交易。

关注Melar Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MACI股票今天的价格是多少？

Melar Acquisition Corp. I股票今天的定价为10.61。它在10.60 - 10.61范围内交易，昨天的收盘价为10.60，交易量达到10。MACI的实时价格图表显示了这些更新。

Melar Acquisition Corp. I股票是否支付股息？

Melar Acquisition Corp. I目前的价值为10.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.26%和USD。实时查看图表以跟踪MACI走势。

如何购买MACI股票？

您可以以10.61的当前价格购买Melar Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在10.61或10.91附近，而10和0.09%显示市场活动。立即关注MACI的实时图表更新。

如何投资MACI股票？

投资Melar Acquisition Corp. I需要考虑年度范围10.08 - 10.97和当前价格10.61。许多人在以10.61或10.91下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看MACI价格图表，了解每日变化。

Melar Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Melar Acquisition Corp. I的最高价格是10.97。在10.08 - 10.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Melar Acquisition Corp. I的绩效。

Melar Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？

Melar Acquisition Corp. I（MACI）的最低价格为10.08。将其与当前的10.61和10.08 - 10.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MACI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MACI股票是什么时候拆分的？

Melar Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.60和5.26%中可见。

日范围
10.60 10.61
年范围
10.08 10.97
前一天收盘价
10.60
开盘价
10.60
卖价
10.61
买价
10.91
最低价
10.60
最高价
10.61
交易量
10
日变化
0.09%
月变化
-0.09%
6个月变化
0.95%
年变化
5.26%
13 十二月, 星期六