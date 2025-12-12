- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MACI: Melar Acquisition Corp. I
Il tasso di cambio MACI ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.61 e ad un massimo di 10.61.
Segui le dinamiche di Melar Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MACI oggi?
Oggi le azioni Melar Acquisition Corp. I sono prezzate a 10.61. Viene scambiato all'interno di 10.61 - 10.61, la chiusura di ieri è stata 10.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MACI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Melar Acquisition Corp. I pagano dividendi?
Melar Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 10.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MACI.
Come acquistare azioni MACI?
Puoi acquistare azioni Melar Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 10.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.61 o 10.91, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MACI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MACI?
Investire in Melar Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 10.08 - 10.97 e il prezzo attuale 10.61. Molti confrontano -0.09% e 0.95% prima di effettuare ordini su 10.61 o 10.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MACI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Melar Acquisition Corp. I?
Il prezzo massimo di Melar Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 10.97. All'interno di 10.08 - 10.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Melar Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Melar Acquisition Corp. I?
Il prezzo più basso di Melar Acquisition Corp. I (MACI) nel corso dell'anno è stato 10.08. Confrontandolo con gli attuali 10.61 e 10.08 - 10.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MACI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MACI?
Melar Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.60 e 5.26%.
- Chiusura Precedente
- 10.60
- Apertura
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Minimo
- 10.61
- Massimo
- 10.61
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- 0.95%
- Variazione Annuale
- 5.26%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev