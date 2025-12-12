- Visão do mercado
MACI: Melar Acquisition Corp. I
A taxa do MACI para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.60 e o mais alto foi 10.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Melar Acquisition Corp. I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MACI hoje?
Hoje Melar Acquisition Corp. I (MACI) está avaliado em 10.61. O instrumento é negociado dentro de 10.60 - 10.61, o fechamento de ontem foi 10.60, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MACI em tempo real.
As ações de Melar Acquisition Corp. I pagam dividendos?
Atualmente Melar Acquisition Corp. I está avaliado em 10.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.26% e USD. Monitore os movimentos de MACI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MACI?
Você pode comprar ações de Melar Acquisition Corp. I (MACI) pelo preço atual 10.61. Ordens geralmente são executadas perto de 10.61 ou 10.91, enquanto 3 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MACI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MACI?
Investir em Melar Acquisition Corp. I envolve considerar a faixa anual 10.08 - 10.97 e o preço atual 10.61. Muitos comparam -0.09% e 0.95% antes de enviar ordens em 10.61 ou 10.91. Estude as mudanças diárias de preço de MACI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Melar Acquisition Corp. I?
O maior preço de Melar Acquisition Corp. I (MACI) no último ano foi 10.97. As ações oscilaram bastante dentro de 10.08 - 10.97, e a comparação com 10.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Melar Acquisition Corp. I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Melar Acquisition Corp. I?
O menor preço de Melar Acquisition Corp. I (MACI) no ano foi 10.08. A comparação com o preço atual 10.61 e 10.08 - 10.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MACI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MACI?
No passado Melar Acquisition Corp. I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.60 e 5.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.60
- Open
- 10.60
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Low
- 10.60
- High
- 10.61
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- 0.95%
- Mudança anual
- 5.26%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.