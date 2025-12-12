LPBB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi 10.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.46 - 10.48 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. LPBB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.39% ve USD değerlerini izler. LPBB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LPBB hisse senedi nasıl alınır? Launch Two Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.46 ve Ask 10.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LPBB fiyat hareketlerini takip edin.

LPBB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Launch Two Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.95 - 10.53 ve mevcut fiyatı 10.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.46 veya Ask 10.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.29% ve 6 aylık değişim oranı 0.29% değerlerini karşılaştırır. LPBB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.53 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.95 - 10.53). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Launch Two Acquisition Corp. performansını takip edin.

Launch Two Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.95 - 10.53 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LPBB fiyat hareketlerini izleyin.