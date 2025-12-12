- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LPBB: Launch Two Acquisition Corp.
Le taux de change de LPBB a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.46 et à un maximum de 10.48.
Suivez la dynamique Launch Two Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LPBB aujourd'hui ?
L'action Launch Two Acquisition Corp. est cotée à 10.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.46 - 10.48, a clôturé hier à 10.46 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de LPBB présente ces mises à jour.
L'action Launch Two Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Launch Two Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LPBB.
Comment acheter des actions LPBB ?
Vous pouvez acheter des actions Launch Two Acquisition Corp. au cours actuel de 10.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.47 ou de 10.77, le 31 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LPBB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LPBB ?
Investir dans Launch Two Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.95 - 10.53 et le prix actuel 10.47. Beaucoup comparent -0.19% et 0.38% avant de passer des ordres à 10.47 ou 10.77. Consultez le graphique du cours de LPBB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Launch Two Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Launch Two Acquisition Corp. l'année dernière était 10.53. Au cours de 9.95 - 10.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Launch Two Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Launch Two Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) sur l'année a été 9.95. Sa comparaison avec 10.47 et 9.95 - 10.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LPBB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LPBB a-t-elle été divisée ?
Launch Two Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.46 et 4.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.46
- Ouverture
- 10.48
- Bid
- 10.47
- Ask
- 10.77
- Plus Bas
- 10.46
- Plus Haut
- 10.48
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- 0.38%
- Changement Annuel
- 4.49%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev