クォートセクション
通貨 / LPBB
株に戻る

LPBB: ローンチ・トゥー・アクイジション

10.47 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

LPBBの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.48の高値で取引されました。

ローンチ・トゥー・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

LPBB株の現在の価格は？

ローンチ・トゥー・アクイジションの株価は本日10.47です。10.46 - 10.48内で取引され、前日の終値は10.46、取引量は31に達しました。LPBBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ローンチ・トゥー・アクイジションの株は配当を出しますか？

ローンチ・トゥー・アクイジションの現在の価格は10.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.49%やUSDにも注目します。LPBBの動きはライブチャートで確認できます。

LPBB株を買う方法は？

ローンチ・トゥー・アクイジションの株は現在10.47で購入可能です。注文は通常10.47または10.77付近で行われ、31や-0.10%が市場の動きを示します。LPBBの最新情報はライブチャートで確認できます。

LPBB株に投資する方法は？

ローンチ・トゥー・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.95 - 10.53と現在の10.47を考慮します。注文は多くの場合10.47や10.77で行われる前に、-0.19%や0.38%と比較されます。LPBBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ローンチ・トゥー・アクイジションの株の最高値は？

ローンチ・トゥー・アクイジションの過去1年の最高値は10.53でした。9.95 - 10.53内で株価は大きく変動し、10.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ローンチ・トゥー・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ローンチ・トゥー・アクイジションの株の最低値は？

ローンチ・トゥー・アクイジション(LPBB)の年間最安値は9.95でした。現在の10.47や9.95 - 10.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LPBBの動きはライブチャートで確認できます。

LPBBの株式分割はいつ行われましたか？

ローンチ・トゥー・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.46、4.49%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.46 10.48
1年のレンジ
9.95 10.53
以前の終値
10.46
始値
10.48
買値
10.47
買値
10.77
安値
10.46
高値
10.48
出来高
31
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.19%
6ヶ月の変化
0.38%
1年の変化
4.49%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待