LPBB: Launch Two Acquisition Corp.
Курс LPBB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.48.
Следите за динамикой Launch Two Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LPBB сегодня?
Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) сегодня оценивается на уровне 10.47. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.48, вчерашнее закрытие составило 10.46, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LPBB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Launch Two Acquisition Corp.?
Launch Two Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.49% и USD. Отслеживайте движения LPBB на графике в реальном времени.
Как купить акции LPBB?
Вы можете купить акции Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) по текущей цене 10.47. Ордера обычно размещаются около 10.47 или 10.77, тогда как 31 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LPBB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LPBB?
Инвестирование в Launch Two Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.95 - 10.53 и текущей цены 10.47. Многие сравнивают -0.19% и 0.38% перед размещением ордеров на 10.47 или 10.77. Изучайте ежедневные изменения цены LPBB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Launch Two Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) за последний год составила 10.53. Акции заметно колебались в пределах 9.95 - 10.53, сравнение с 10.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Launch Two Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Launch Two Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) за год составила 9.95. Сравнение с текущими 10.47 и 9.95 - 10.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LPBB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LPBB?
В прошлом Launch Two Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.46 и 4.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.46
- Open
- 10.48
- Bid
- 10.47
- Ask
- 10.77
- Low
- 10.46
- High
- 10.48
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 0.38%
- Годовое изменение
- 4.49%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.