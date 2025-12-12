КотировкиРазделы
LPBB: Launch Two Acquisition Corp.

10.47 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LPBB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.48.

Следите за динамикой Launch Two Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LPBB сегодня?

Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) сегодня оценивается на уровне 10.47. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.48, вчерашнее закрытие составило 10.46, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LPBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Launch Two Acquisition Corp.?

Launch Two Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.49% и USD. Отслеживайте движения LPBB на графике в реальном времени.

Как купить акции LPBB?

Вы можете купить акции Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) по текущей цене 10.47. Ордера обычно размещаются около 10.47 или 10.77, тогда как 31 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LPBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LPBB?

Инвестирование в Launch Two Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.95 - 10.53 и текущей цены 10.47. Многие сравнивают -0.19% и 0.38% перед размещением ордеров на 10.47 или 10.77. Изучайте ежедневные изменения цены LPBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Launch Two Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) за последний год составила 10.53. Акции заметно колебались в пределах 9.95 - 10.53, сравнение с 10.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Launch Two Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Launch Two Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Launch Two Acquisition Corp. (LPBB) за год составила 9.95. Сравнение с текущими 10.47 и 9.95 - 10.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LPBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LPBB?

В прошлом Launch Two Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.46 и 4.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.46 10.48
Годовой диапазон
9.95 10.53
Предыдущее закрытие
10.46
Open
10.48
Bid
10.47
Ask
10.77
Low
10.46
High
10.48
Объем
31
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
0.38%
Годовое изменение
4.49%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.