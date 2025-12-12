LOKV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi 10.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.25 - 10.30 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.25 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. LOKV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi temettü ödüyor mu? Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi şu anda 10.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.49% ve USD değerlerini izler. LOKV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LOKV hisse senedi nasıl alınır? Live Oak Acquisition Corp. V hisselerini şu anki 10.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.25 ve Ask 10.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı -0.49% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LOKV fiyat hareketlerini takip edin.

LOKV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.88 - 11.46 ve mevcut fiyatı 10.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.25 veya Ask 10.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -4.38% değerlerini karşılaştırır. LOKV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi yıllık olarak 11.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.88 - 11.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.25 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Live Oak Acquisition Corp. V performansını takip edin.

Live Oak Acquisition Corp. V hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.88 - 11.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LOKV fiyat hareketlerini izleyin.