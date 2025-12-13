报价部分
货币 / LOKV
LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V

10.26 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOKV汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.26进行交易。

关注Live Oak Acquisition Corp. V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LOKV股票今天的价格是多少？

Live Oak Acquisition Corp. V股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.26范围内交易，昨天的收盘价为10.25，交易量达到2。LOKV的实时价格图表显示了这些更新。

Live Oak Acquisition Corp. V股票是否支付股息？

Live Oak Acquisition Corp. V目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.58%和USD。实时查看图表以跟踪LOKV走势。

如何购买LOKV股票？

您可以以10.26的当前价格购买Live Oak Acquisition Corp. V股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注LOKV的实时图表更新。

如何投资LOKV股票？

投资Live Oak Acquisition Corp. V需要考虑年度范围9.88 - 11.46和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较0.10%和。实时查看LOKV价格图表，了解每日变化。

Live Oak Acquisition Corp. V股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Live Oak Acquisition Corp. V的最高价格是11.46。在9.88 - 11.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Live Oak Acquisition Corp. V的绩效。

Live Oak Acquisition Corp. V股票的最低价格是多少？

Live Oak Acquisition Corp. V（LOKV）的最低价格为9.88。将其与当前的10.26和9.88 - 11.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOKV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOKV股票是什么时候拆分的？

Live Oak Acquisition Corp. V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.25和1.58%中可见。

日范围
10.26 10.26
年范围
9.88 11.46
前一天收盘价
10.25
开盘价
10.26
卖价
10.26
买价
10.56
最低价
10.26
最高价
10.26
交易量
2
日变化
0.10%
月变化
0.10%
6个月变化
-4.29%
年变化
1.58%
13 十二月, 星期六