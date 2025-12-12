- Обзор рынка
LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V
Курс LOKV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.30.
Следите за динамикой Live Oak Acquisition Corp. V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LOKV сегодня?
Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.25 - 10.30, вчерашнее закрытие составило 10.25, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOKV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Live Oak Acquisition Corp. V?
Live Oak Acquisition Corp. V в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения LOKV на графике в реальном времени.
Как купить акции LOKV?
Вы можете купить акции Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 22 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOKV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LOKV?
Инвестирование в Live Oak Acquisition Corp. V предполагает учет годового диапазона 9.88 - 11.46 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.00% и -4.38% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены LOKV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Live Oak Acquisition Corp. V?
Самая высокая цена Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) за последний год составила 11.46. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 11.46, сравнение с 10.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Live Oak Acquisition Corp. V на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Live Oak Acquisition Corp. V?
Самая низкая цена Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.25 и 9.88 - 11.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOKV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LOKV?
В прошлом Live Oak Acquisition Corp. V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.25 и 1.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.25
- Open
- 10.30
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 10.25
- High
- 10.30
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -4.38%
- Годовое изменение
- 1.49%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.