LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V

10.25 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOKV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.30.

Следите за динамикой Live Oak Acquisition Corp. V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOKV сегодня?

Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.25 - 10.30, вчерашнее закрытие составило 10.25, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOKV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Live Oak Acquisition Corp. V?

Live Oak Acquisition Corp. V в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения LOKV на графике в реальном времени.

Как купить акции LOKV?

Вы можете купить акции Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 22 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOKV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOKV?

Инвестирование в Live Oak Acquisition Corp. V предполагает учет годового диапазона 9.88 - 11.46 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.00% и -4.38% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены LOKV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Live Oak Acquisition Corp. V?

Самая высокая цена Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) за последний год составила 11.46. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 11.46, сравнение с 10.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Live Oak Acquisition Corp. V на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Live Oak Acquisition Corp. V?

Самая низкая цена Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.25 и 9.88 - 11.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOKV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOKV?

В прошлом Live Oak Acquisition Corp. V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.25 и 1.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.25 10.30
Годовой диапазон
9.88 11.46
Предыдущее закрытие
10.25
Open
10.30
Bid
10.25
Ask
10.55
Low
10.25
High
10.30
Объем
22
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-4.38%
Годовое изменение
1.49%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.