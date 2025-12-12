- 概要
LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V
LOKVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.25の安値と10.30の高値で取引されました。
Live Oak Acquisition Corp. Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LOKV株の現在の価格は？
Live Oak Acquisition Corp. Vの株価は本日10.25です。10.25 - 10.30内で取引され、前日の終値は10.25、取引量は22に達しました。LOKVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Live Oak Acquisition Corp. Vの株は配当を出しますか？
Live Oak Acquisition Corp. Vの現在の価格は10.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.49%やUSDにも注目します。LOKVの動きはライブチャートで確認できます。
LOKV株を買う方法は？
Live Oak Acquisition Corp. Vの株は現在10.25で購入可能です。注文は通常10.25または10.55付近で行われ、22や-0.49%が市場の動きを示します。LOKVの最新情報はライブチャートで確認できます。
LOKV株に投資する方法は？
Live Oak Acquisition Corp. Vへの投資では、年間の値幅9.88 - 11.46と現在の10.25を考慮します。注文は多くの場合10.25や10.55で行われる前に、0.00%や-4.38%と比較されます。LOKVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Live Oak Acquisition Corp. Vの株の最高値は？
Live Oak Acquisition Corp. Vの過去1年の最高値は11.46でした。9.88 - 11.46内で株価は大きく変動し、10.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Live Oak Acquisition Corp. Vのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Live Oak Acquisition Corp. Vの株の最低値は？
Live Oak Acquisition Corp. V(LOKV)の年間最安値は9.88でした。現在の10.25や9.88 - 11.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LOKVの動きはライブチャートで確認できます。
LOKVの株式分割はいつ行われましたか？
Live Oak Acquisition Corp. Vは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.25、1.49%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.25
- 始値
- 10.30
- 買値
- 10.25
- 買値
- 10.55
- 安値
- 10.25
- 高値
- 10.30
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -4.38%
- 1年の変化
- 1.49%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
