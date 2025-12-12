- Panoramica
LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V
Il tasso di cambio LOKV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.25 e ad un massimo di 10.30.
Segui le dinamiche di Live Oak Acquisition Corp. V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LOKV oggi?
Oggi le azioni Live Oak Acquisition Corp. V sono prezzate a 10.25. Viene scambiato all'interno di 10.25 - 10.30, la chiusura di ieri è stata 10.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LOKV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Live Oak Acquisition Corp. V pagano dividendi?
Live Oak Acquisition Corp. V è attualmente valutato a 10.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LOKV.
Come acquistare azioni LOKV?
Puoi acquistare azioni Live Oak Acquisition Corp. V al prezzo attuale di 10.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.25 o 10.55, mentre 22 e -0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LOKV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LOKV?
Investire in Live Oak Acquisition Corp. V implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 11.46 e il prezzo attuale 10.25. Molti confrontano 0.00% e -4.38% prima di effettuare ordini su 10.25 o 10.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LOKV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Live Oak Acquisition Corp. V?
Il prezzo massimo di Live Oak Acquisition Corp. V nell'ultimo anno è stato 11.46. All'interno di 9.88 - 11.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Live Oak Acquisition Corp. V utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Live Oak Acquisition Corp. V?
Il prezzo più basso di Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 10.25 e 9.88 - 11.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LOKV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LOKV?
Live Oak Acquisition Corp. V ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.25 e 1.49%.
- Chiusura Precedente
- 10.25
- Apertura
- 10.30
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Minimo
- 10.25
- Massimo
- 10.30
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -4.38%
- Variazione Annuale
- 1.49%
