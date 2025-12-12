QuotazioniSezioni
LOKV
LOKV: Live Oak Acquisition Corp. V

10.25 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio LOKV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.25 e ad un massimo di 10.30.

Segui le dinamiche di Live Oak Acquisition Corp. V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LOKV oggi?

Oggi le azioni Live Oak Acquisition Corp. V sono prezzate a 10.25. Viene scambiato all'interno di 10.25 - 10.30, la chiusura di ieri è stata 10.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LOKV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Live Oak Acquisition Corp. V pagano dividendi?

Live Oak Acquisition Corp. V è attualmente valutato a 10.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LOKV.

Come acquistare azioni LOKV?

Puoi acquistare azioni Live Oak Acquisition Corp. V al prezzo attuale di 10.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.25 o 10.55, mentre 22 e -0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LOKV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LOKV?

Investire in Live Oak Acquisition Corp. V implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 11.46 e il prezzo attuale 10.25. Molti confrontano 0.00% e -4.38% prima di effettuare ordini su 10.25 o 10.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LOKV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Live Oak Acquisition Corp. V?

Il prezzo massimo di Live Oak Acquisition Corp. V nell'ultimo anno è stato 11.46. All'interno di 9.88 - 11.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Live Oak Acquisition Corp. V utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Live Oak Acquisition Corp. V?

Il prezzo più basso di Live Oak Acquisition Corp. V (LOKV) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 10.25 e 9.88 - 11.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LOKV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LOKV?

Live Oak Acquisition Corp. V ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.25 e 1.49%.

Intervallo Giornaliero
10.25 10.30
Intervallo Annuale
9.88 11.46
Chiusura Precedente
10.25
Apertura
10.30
Bid
10.25
Ask
10.55
Minimo
10.25
Massimo
10.30
Volume
22
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-4.38%
Variazione Annuale
1.49%
