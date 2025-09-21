FiyatlarBölümler
Dövizler / KVACW
Geri dön - Hisse senetleri

KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant

0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KVACW fiyatı bugün -5.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0728 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1000 aralığında işlem gördü.

Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0728 0.1000
Yıllık aralık
0.0266 0.1020
Önceki kapanış
0.1000
Açılış
0.0900
Satış
0.0949
Alış
0.0979
Düşük
0.0728
Yüksek
0.1000
Hacim
13
Günlük değişim
-5.10%
Aylık değişim
43.35%
6 aylık değişim
137.25%
Yıllık değişim
90.18%
21 Eylül, Pazar