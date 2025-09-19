Währungen / KVACW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant
0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KVACW hat sich für heute um -5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0728 bis zu einem Hoch von 0.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0728 0.1000
Jahresspanne
0.0266 0.1020
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1000
- Eröffnung
- 0.0900
- Bid
- 0.0949
- Ask
- 0.0979
- Tief
- 0.0728
- Hoch
- 0.1000
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -5.10%
- Monatsänderung
- 43.35%
- 6-Monatsänderung
- 137.25%
- Jahresänderung
- 90.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K