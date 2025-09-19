KurseKategorien
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant

0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KVACW hat sich für heute um -5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0728 bis zu einem Hoch von 0.1000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0728 0.1000
Jahresspanne
0.0266 0.1020
Vorheriger Schlusskurs
0.1000
Eröffnung
0.0900
Bid
0.0949
Ask
0.0979
Tief
0.0728
Hoch
0.1000
Volumen
13
Tagesänderung
-5.10%
Monatsänderung
43.35%
6-Monatsänderung
137.25%
Jahresänderung
90.18%
