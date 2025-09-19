クォートセクション
通貨 / KVACW
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant

0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KVACWの今日の為替レートは、-5.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0728の安値と0.1000の高値で取引されました。

Keen Vision Acquisition Corporation - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.0728 0.1000
1年のレンジ
0.0266 0.1020
以前の終値
0.1000
始値
0.0900
買値
0.0949
買値
0.0979
安値
0.0728
高値
0.1000
出来高
13
1日の変化
-5.10%
1ヶ月の変化
43.35%
6ヶ月の変化
137.25%
1年の変化
90.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K