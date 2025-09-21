QuotazioniSezioni
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant

0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KVACW ha avuto una variazione del -5.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0728 e ad un massimo di 0.1000.

Segui le dinamiche di Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0728 0.1000
Intervallo Annuale
0.0266 0.1020
Chiusura Precedente
0.1000
Apertura
0.0900
Bid
0.0949
Ask
0.0979
Minimo
0.0728
Massimo
0.1000
Volume
13
Variazione giornaliera
-5.10%
Variazione Mensile
43.35%
Variazione Semestrale
137.25%
Variazione Annuale
90.18%
21 settembre, domenica