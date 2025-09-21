Valute / KVACW
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant
0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KVACW ha avuto una variazione del -5.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0728 e ad un massimo di 0.1000.
Segui le dinamiche di Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0728 0.1000
Intervallo Annuale
0.0266 0.1020
- 0.1000
- 0.0900
- 0.0949
- 0.0979
- 0.0728
- 0.1000
- 13
- -5.10%
- 43.35%
- 137.25%
- 90.18%
21 settembre, domenica