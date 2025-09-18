Divisas / KVACW
KVACW: Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant
0.0949 USD 0.0051 (5.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KVACW de hoy ha cambiado un -5.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0728, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Keen Vision Acquisition Corporation - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.0728 0.1000
Rango anual
0.0266 0.1020
- Cierres anteriores
- 0.1000
- Open
- 0.0900
- Bid
- 0.0949
- Ask
- 0.0979
- Low
- 0.0728
- High
- 0.1000
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -5.10%
- Cambio mensual
- 43.35%
- Cambio a 6 meses
- 137.25%
- Cambio anual
- 90.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B