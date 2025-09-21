Dövizler / KITTW
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant
0.0594 USD 0.0079 (15.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KITTW fiyatı bugün 15.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0467 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0642 aralığında işlem gördü.
Nauticus Robotics Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0467 0.0642
Yıllık aralık
0.0075 0.2681
- Önceki kapanış
- 0.0515
- Açılış
- 0.0599
- Satış
- 0.0594
- Alış
- 0.0624
- Düşük
- 0.0467
- Yüksek
- 0.0642
- Hacim
- 49
- Günlük değişim
- 15.34%
- Aylık değişim
- -24.81%
- 6 aylık değişim
- -15.14%
- Yıllık değişim
- 285.71%
21 Eylül, Pazar