KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant

0.0594 USD 0.0079 (15.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KITTW fiyatı bugün 15.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0467 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0642 aralığında işlem gördü.

Nauticus Robotics Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0467 0.0642
Yıllık aralık
0.0075 0.2681
Önceki kapanış
0.0515
Açılış
0.0599
Satış
0.0594
Alış
0.0624
Düşük
0.0467
Yüksek
0.0642
Hacim
49
Günlük değişim
15.34%
Aylık değişim
-24.81%
6 aylık değişim
-15.14%
Yıllık değişim
285.71%
21 Eylül, Pazar