Валюты / KITTW
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant
0.0384 USD 0.0041 (9.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KITTW за сегодня изменился на -9.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0383, а максимальная — 0.0416.
Следите за динамикой Nauticus Robotics Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0383 0.0416
Годовой диапазон
0.0075 0.2681
- Предыдущее закрытие
- 0.0425
- Open
- 0.0415
- Bid
- 0.0384
- Ask
- 0.0414
- Low
- 0.0383
- High
- 0.0416
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -9.65%
- Месячное изменение
- -51.39%
- 6-месячное изменение
- -45.14%
- Годовое изменение
- 149.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.