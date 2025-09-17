КотировкиРазделы
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant

0.0384 USD 0.0041 (9.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KITTW за сегодня изменился на -9.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0383, а максимальная — 0.0416.

Следите за динамикой Nauticus Robotics Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0383 0.0416
Годовой диапазон
0.0075 0.2681
Предыдущее закрытие
0.0425
Open
0.0415
Bid
0.0384
Ask
0.0414
Low
0.0383
High
0.0416
Объем
24
Дневное изменение
-9.65%
Месячное изменение
-51.39%
6-месячное изменение
-45.14%
Годовое изменение
149.35%
