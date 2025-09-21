QuotazioniSezioni
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant

0.0594 USD 0.0079 (15.34%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KITTW ha avuto una variazione del 15.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0467 e ad un massimo di 0.0642.

Segui le dinamiche di Nauticus Robotics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0467 0.0642
Intervallo Annuale
0.0075 0.2681
Chiusura Precedente
0.0515
Apertura
0.0599
Bid
0.0594
Ask
0.0624
Minimo
0.0467
Massimo
0.0642
Volume
49
Variazione giornaliera
15.34%
Variazione Mensile
-24.81%
Variazione Semestrale
-15.14%
Variazione Annuale
285.71%
