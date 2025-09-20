CotationsSections
Devises / KITTW
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant

0.0594 USD 0.0079 (15.34%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KITTW a changé de 15.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0467 et à un maximum de 0.0642.

Suivez la dynamique Nauticus Robotics Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0467 0.0642
Range Annuel
0.0075 0.2681
Clôture Précédente
0.0515
Ouverture
0.0599
Bid
0.0594
Ask
0.0624
Plus Bas
0.0467
Plus Haut
0.0642
Volume
49
Changement quotidien
15.34%
Changement Mensuel
-24.81%
Changement à 6 Mois
-15.14%
Changement Annuel
285.71%
20 septembre, samedi