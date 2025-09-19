通貨 / KITTW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KITTW: Nauticus Robotics Inc - Warrant
0.0515 USD 0.0015 (3.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KITTWの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0451の安値と0.0644の高値で取引されました。
Nauticus Robotics Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0451 0.0644
1年のレンジ
0.0075 0.2681
- 以前の終値
- 0.0500
- 始値
- 0.0505
- 買値
- 0.0515
- 買値
- 0.0545
- 安値
- 0.0451
- 高値
- 0.0644
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- 3.00%
- 1ヶ月の変化
- -34.81%
- 6ヶ月の変化
- -26.43%
- 1年の変化
- 234.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K