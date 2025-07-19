- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ISCG: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG fiyatı bugün 1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.02 ve Yüksek fiyatı olarak 55.55 aralığında işlem gördü.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISCG haberleri
- Should iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Sıkça sorulan sorular
ISCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi 55.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.02 - 55.55 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 24 değerine ulaştı. ISCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 55.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.98% ve USD değerlerini izler. ISCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ISCG hisse senedi nasıl alınır?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 55.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.54 ve Ask 55.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 24 ve günlük değişim oranı 0.95% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCG fiyat hareketlerini takip edin.
ISCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.73 - 55.81 ve mevcut fiyatı 55.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.54 veya Ask 55.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.38% ve 6 aylık değişim oranı 23.97% değerlerini karşılaştırır. ISCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 55.81 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.73 - 55.81). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF performansını takip edin.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.73 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.73 - 55.81 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCG fiyat hareketlerini izleyin.
ISCG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 54.94 ve yıllık değişim oranı 12.98% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 54.94
- Açılış
- 55.02
- Satış
- 55.54
- Alış
- 55.84
- Düşük
- 55.02
- Yüksek
- 55.55
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 1.09%
- Aylık değişim
- 2.38%
- 6 aylık değişim
- 23.97%
- Yıllık değişim
- 12.98%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki