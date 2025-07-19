ISCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi 55.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.02 - 55.55 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 24 değerine ulaştı. ISCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 55.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.98% ve USD değerlerini izler. ISCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISCG hisse senedi nasıl alınır? iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 55.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.54 ve Ask 55.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 24 ve günlük değişim oranı 0.95% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCG fiyat hareketlerini takip edin.

ISCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.73 - 55.81 ve mevcut fiyatı 55.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.54 veya Ask 55.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.38% ve 6 aylık değişim oranı 23.97% değerlerini karşılaştırır. ISCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 55.81 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.73 - 55.81). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.73 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.73 - 55.81 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCG fiyat hareketlerini izleyin.