ISCG: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

55.95 USD 0.58 (1.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISCG hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.79 bis zu einem Hoch von 56.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ISCG heute?

Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) notiert heute bei 55.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.79 - 56.28 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.37 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ISCG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ISCG Dividenden?

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF wird derzeit mit 55.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCG zu verfolgen.

Wie kaufe ich ISCG-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) zum aktuellen Kurs von 55.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.95 oder 56.25 platziert, während 11 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ISCG-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 38.73 - 55.81 und der aktuelle Kurs 55.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.13% und 24.89%, bevor sie Orders zu 55.95 oder 56.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im vergangenen Jahr lag bei 55.81. Innerhalb von 38.73 - 55.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Laufe des Jahres betrug 38.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.95 und der Spanne 38.73 - 55.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ISCG statt?

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.37 und 13.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
55.79 56.28
Jahresspanne
38.73 56.28
Vorheriger Schlusskurs
55.37
Eröffnung
55.79
Bid
55.95
Ask
56.25
Tief
55.79
Hoch
56.28
Volumen
11
Tagesänderung
1.05%
Monatsänderung
3.13%
6-Monatsänderung
24.89%
Jahresänderung
13.81%
