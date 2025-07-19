- Übersicht
ISCG: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von ISCG hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.79 bis zu einem Hoch von 56.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ISCG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ISCG heute?
Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) notiert heute bei 55.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.79 - 56.28 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.37 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von ISCG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ISCG Dividenden?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF wird derzeit mit 55.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCG zu verfolgen.
Wie kaufe ich ISCG-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) zum aktuellen Kurs von 55.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.95 oder 56.25 platziert, während 11 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ISCG-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 38.73 - 55.81 und der aktuelle Kurs 55.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.13% und 24.89%, bevor sie Orders zu 55.95 oder 56.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im vergangenen Jahr lag bei 55.81. Innerhalb von 38.73 - 55.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Laufe des Jahres betrug 38.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.95 und der Spanne 38.73 - 55.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ISCG statt?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.37 und 13.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.37
- Eröffnung
- 55.79
- Bid
- 55.95
- Ask
- 56.25
- Tief
- 55.79
- Hoch
- 56.28
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.05%
- Monatsänderung
- 3.13%
- 6-Monatsänderung
- 24.89%
- Jahresänderung
- 13.81%
